FOTO. TIR plin cu tigarete de contrabanda, depistat pe Valea Oltului de politistii din Valcea

Sute de mii sau chiar milioane de tigarete de contrabanda au fost descoperite intr-un TIR ce a fost depistat in dupa-amiaza zilei de joi, 16 iunie 2022, pe DN 7 - Valea Oltului, pe raza judetului Valcea. Potrivit unor surse judiciare, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea au avut informatii clare ca autocamionul va tranzita judetul nostru in cursul zilei de azi.Ca urmare, oamenii legii l-au luat "ca din oala" pe soferul TIR-ului inmatriculat in Vaslui si l-au ... citeste toata stirea