FOTO. Tot mai multe cereri pentru instituirea de parcari de resedinta intre blocurile din Ramnic

Sapte parcari aflate intre blocuri din diverse cartiere ale Ramnicului au primit in acest an statut de parcari de resedinta in urma solicitarii facute de asociatiile de proprietari, numarul acestora ajungand astfel la 58 in intreg orasul. Cresterea interesului pentru acest tip de parcare - bine delimitata de blocuri de locuinte, in care pot parca doar proprietarii de autoturisme ce locuiesc in acele imobile si doar pe baza unui ecuson a carui emitere costa 20 de lei/an si care se prelungeste ... citeste toata stirea