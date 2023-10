Un individ recidivist a fost arestat azi, 8 octombrie 2023, in urma unui control de rutina in trafic. Florin P. conducea un autoturism pe raza orasului Berbesti in momentul in care a fost tras pe dreapta de un echipaj al Politiei Rutiere. In momentul in care oamenii legii au observat cutii suspecte in masina si i-au solicitat sa prezinte ce detine, barbatul in varsta de 34 de ani, din comuna Alunu, a demarat in tromba, incercand sa fuga de politisti. Dupa o urmarire de vreo 3 kilometri, ... citeste toata stirea