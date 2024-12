Foto. TRAGEDIE in aceasta seara. O FEMEIE a decedat intr-o statiune din judetul Valcea

In aceasta seara de duminica, 29 decembrie 2024, in jurul orei 21.15, politistii Formatiunii Rutiere Calimanesti au fost solicitati, prin apel la 112, sa intervina la un accident rutier produs pe strada Calea lui Traian, in statiune.Din verificarile efectuate de politisti s-a stabilit ca un tanar in varsta de 23 de ani, din Calimanesti, in timp ce conducea un autoturism, ar fi acrosat o femeie, in varsta de 45 de ani, ... citește toată știrea