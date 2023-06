Un barbat in varsta de 77 de ani a murit, in aceasta dimineata, intr-un microbuz care circula pe raza municipiului Ramnicu Valcea. Pe bulevardul Tineretului, in momentul in care soferul microbuzului a incetinit pentru a intra in statie, pasagerul care statea le scaun s-a dezechilibrat si a cazut pe culoar. Omului i s-a facut rau, fiind ... citeste toata stirea