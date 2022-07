Intr-o zona greu accesibila si abrupta, un barbat in varsta de 56 de ani si-a pierdut viata in mod tragic dupa ce un arbore a cazut peste el. Totul s-a petrecut in urma cu putin timp, in padurea din punctul Valea Ramesti din Horezu, judetul Valcea. Atat echipajele ISU Valcea, cat si cele ale Politiei, Ambulantei Judetene si ITM-ului au ajuns la fata locului. Din pacate, ... citeste toata stirea