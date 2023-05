Tragedie in aceasta dimineata de marti, 23 mai 2023, in jurul orei 08.45, in cartierul Lenin Sud al municipiului Ramnicu Valcea, pe strada Calea lui Traian la intersectie cu str. Bogdan Amaru. Un barbat a iesit in fata blocului S13 si si-a dat foc. El a ars ca o torta, ... citeste toata stirea