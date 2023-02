FOTO: Transportul urban de calatori din Ramnic se modernizeaza pe toate directiile de actiune

Aproape un sfert din vechile statii de autobuz au fost inlocuite sau sunt in curs de inlocuire cu modelele achizitionate in cadrul proiectului cu finantare europeana "Modernizarea statiilor de imbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in Municipiul Ramnicu Valcea". Au fost montate 12 statii noi, iar alte 8 sunt in diverse stadii de amenajare din totalul de 89 de astfel de structuri ce ... citeste toata stirea