Trei autoturisme au intrat in coliziune pe DN 67, pe raza municipiului Ramnicu Valcea, in zona Cazanesti. Din primele informatii, ar fi vorba de o coliziune in lant, cauza fiind nepastrarea distantei regulamentare in trafic. In urma impactului, o persoana fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului ... citeste toata stirea