Politistii rutieri din Sibiu au anuntat, in aceasta dimineata de sambata, 8 iulie, producerea unui accident rutier. Totul s-a intamplat pe DN 7 - Valea Oltului, la kilometrul 244+800, zona Lazaret, pe sensul Sibiu - Valcea.Potrivit IPJ Sibiu, in timp ce conducea un autoturism spre Ramnicu Valcea, o tanara in varsta de 21 de ani, din judetul Valcea, cel mai probabil pe fondul vitezei neadaptate intr-o curba la stanga, a derapat si a intrat in ... citeste toata stirea