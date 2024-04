FOTO: Un camion a cazut in Olt! Starea soferului

Politistii rutieri au intervenit astazi, 30 aprilie 2024, in jurul orei 12.40, pe Drumul National 7 CC, la un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca pe Drumul National 7 CC, in orasul Calimanesti, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, conducatorul unui autotren, un barbat de 54 de ani, din judetul Alba, ... citește toată știrea