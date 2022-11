FOTO - Un sofer beat a avariat 9 masini in Ramnicu Valcea...

Nu mai putin de noua masini a avariat un sofer in varsta de 43 de ani, care s-a urcat beat la volan si a pierdut controlul volanului. Evenimentul de circulatie a avut loc in dupa-amiaza zilei de azi, 27 noiembrie 2022, pe strada Calea lui Traian din municipiului Ramnicu Valcea, in cartierul Lenin Sud.Potrivit IPJ Valcea, din primele verificari efectuate, s-a constatat faptul ca barbatul, in timp ce conducea un autoturism in municipiul Ramnicu Valcea, ar fi acrosat mai multe masini, atat in ... citeste toata stirea