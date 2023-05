Un sofer in varsta de 43 de ani, din judetul Valcea, a murit in aceasta dimineata la Arad. El conducerea un automarfar, incarcat cu autoturisme Dacia Duster, in momentul in care s-a rasturnat la coborarea de pe autostrada din zona Zadareni. Barbatul a ramas incarcerat intre fiarele cabinei dupa ce a ajuns cu autotrenul pe marginea drumului, fiind descarcerat de pompieri si transportat in viata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad. Din pacate, valceanul a murit la spital."In noaptea de ... citeste toata stirea