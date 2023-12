Un tanar politist, originar din comuna Glavile, judetul Valcea, s-a impuscat in cap cu arma din dotare. Remus S. in varsta de 22 de ani, agent de politie la Postul de Politie Cumpana (judetul Constanta) a recurs la acest gest pe un camp din localitatea respectiva. Potrivit presei locale, el a fost gasit in masina de serviciu cu o rana la nivelul capului.Incidentul a avut loc aseara, 30 noiembrie 2023, in jurul orei 20.30. Tanarul valcean ar fi mers mai devreme la munca si ar fi luat o citatie ... citeste toata stirea