Un ansamblu TIR inmatriculat in judetul Valcea s-a rasturnat pe DN 1, la kilometrul 277+500, la intrarea in localitatea Porumbacu de Jos, in Sibiu, blocand sensul Brasov - Sibiu.Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs pe fondul vitezei neadaptate in curba la dreapta, la ... citeste toata stirea