Foto: Un valcean a incercat sa isi puna capat vietii. Cine l-a salvat

In aceasta dimineata de 19 iunie 2024, doi politisti valceni au localizat, in zona raului Olt, din municipiul Ramnicu Valcea, un barbat in varsta de 55 de ani, care dorea sa se sinucida. In urma unei clipe de neatentie a barbatului, politistii au reusit sa-l imobilizeze si sa-l scoata din apa."Colegii nostri, Verzescu Florin - seful Politiei orasului Baile Olanesti, impreuna cu agent sef principal Banica Gabi, au salvat un barbat, de 55 de ani, din localitatea Vladesti, care ar fi avut ... citește toată știrea