Un sofer a fost ranit intr-un accident rutier ce a avut loc azi, 3 mai 2023, in jurul orei 17.15, pe DJ 646, in judetul Valcea. Potrivit IPJ Valcea, din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca un barbat de 32 de ani, din localitatea Francesti, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Francesti, ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de un barbat, in varsta de 59 de ani din municipiul ... citeste toata stirea