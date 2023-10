UPDATE: La Horezu s-a intrunit Comitetul pentru Situatii de Urgenta si se solicita impuscarea ursului. In ultima perioada, se pare ca acelasi animal salbatic a provocat numeroase pagube materiale in satul Ursani, oamenii fiind terorizati. Victima este in stare extrem de grava.O persoana in varsta de 79 de ani a fost atacata de urs in Horezu, judetul Valcea. Incidentul a avut loc in urma cu putin timp, in satul ... citeste toata stirea