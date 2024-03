FOTO: Utilaje ale Sectiei Drumuri Nationale Valcea, folosite la lucrari in Gorj

Zilele acestea, pe mai multe drumuri nationale din judetul Gorj se desfasoara diverse lucrari (stiti voi, lucrari din acestea care duc la "strangularea" traficului rutier si ii enerveaza pe soferi). Ei bine, din ce am aflat noi, lucrarile sunt efectuate de catre angajati ai Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Gorj, dar cu utilaje (plus echipamente specifice) din dotarea Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea. Nu este aceasta o problema, ca utilajele din Valcea sunt folosite in Gorj; acestea apartin ... citește toată știrea