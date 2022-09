FOTO-VALCEA. A facut accident cu TIR-ul plin de lemne furate

Un barbat din Mures s-a ales cu dosar penal la Valcea dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier la Calimanesti. Omul conducea un TIR plin cu lemne furate, iar ghinionul sau a fost ca politistii valceni au fost vigilenti si au verificat incarcatura.Incidentul a avut loc in noaptea de 26 spre 27 septembrie a.c., in jurul orelor 00.05, pe Drumul National 7CC. Din primele verificari efectuate de politisti, s-a constatat faptul ca un barbat de 45 de ani din Mures , in timp ce conducea un ... citeste toata stirea