FOTO/VALCEA. S-a ales cu arsuri incercand sa-si salveze locuinta cuprinsa de flacari

Un barbat in varsta de 74 de ani s-a ales cu arsuri la maini si in zona capului in incercarea de a-si salva locuinta cuprinsa de flacari. Incendiul a avut loc in aceasta dimineata de decembrie, 18 decembrie 2022, in localitatea Golesti, sat Coasta, judetul Valcea.Potrivit ISU Valcea, "prin interventia prompta a pompierilor, s-a reusit salvarea locuintei, precum si a proprietarului acesteia, care, dupa ce a primit ingrijiri preliminare la locul interventiei, a fost ... citeste toata stirea