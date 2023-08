In ultimul timp, din ce in ce mai multi tineri sunt prinsi la volan sub influenta substantelor psihoactive pe soselele din Valcea. Politia are in dotare aparatura de ultima generatie, care ii ajuta sa verifice rapid si usor daca un sofer a consumat droguri sau nu, desi aparatura este contestata vehement mai ales de cei depistati. Cu toate acestea, atunci cand te prins si cu droguri in masina, totul devine evident. Este cazul unui tanar de 19 ani, din comuna Tomsani, care ieri, 27 august 2023, ... citeste toata stirea