Un tanar de 19 ani a fost transportat in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o autoutilitara. Accidentul rutier a avut loc azi, 18 mai 2022, in jurul orei 15.00, in localitatea Tetoiu. Potrivit IPJ Valcea, baiatul traversa strada in momentul in care a fost acrosat de autoutilitara condusa de un barbat.Victima a fost transportata ulterior, cu un elicopter SMURD, la ... citeste toata stirea