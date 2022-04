FOTO. Valceni implicati intr-un ACCIDENT RUTIER pe A1

Un autoturism inmatriculat in judetul Valcea a fost implicat intr-un accident rutier pe A 1, in zona Bascov, judetul Arges. S-a intamplat in aceasta dupa-amiaza de vineri, 22 martie 2022.Din verificarile preliminare efectuate de politistii Serviciului Rutier Arges, s-a stabilit ca un barbat de 58 de ani, din Ramnicu Valcea, care conducea un autoturism pe Autostrada A1, la iesirea de spre Bascov, Str. Serelor - DN 7, (curba deosebit de periculoasa la stanga, semnalizata corespunzator prin ... citeste toata stirea