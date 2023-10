Doua femei si un copil de 5 luni au fost raniti intr-un accident rutier ce s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza de sambata, 14 octombrie 2023, pe DN 14, la iesirea din localitatea Agarbiciu spre Sibiu.Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetari efectuate a rezultat ca un autoturism condus spre Sibiu de catre un barbat in varsta de 40 de ani, din judetul Valcea, a intrat in coliziune cu un tractor care circula in fata sa, ... citeste toata stirea