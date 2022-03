FOTO/VIDEO: 4 tone de peste si o autoutilitara, confiscate in Ramnicu Valcea

Patru tone de peste, dar si o autoutilitara au fost confiscate ieri, 01 martie a.c., de politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica - Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol in municipiul Ramnicu Valcea. Oamenii legii au depistat in trafic doi barbati din comuna Ionesti, care faceau un transport ilegal."In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca, in autoutilitara se afla o cantitate de 4 tone de peste speciile nisetru, crap, somn, salau, chefal, platica si mreana, in ... citeste toata stirea