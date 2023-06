Nu mai putin de 9 victime au primit ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce a avut loc, in urma cu putin timp, pe DN 64, la Ionesti. O parte din persoanele ranite au primit ingrijiri medicale la fata locului, iar altii au fost transportati la spital. Printre victime este si o adolescenta in varsta de 17 ani. Potrivit ISU Valcea, accidentul a avut loc in ... citeste toata stirea