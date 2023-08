UPDATE: Soferul ranit are 18 ani, iar pasagerul transportat la spital are varsta de 22 de ani.Accident rutier pe strada Calea lui Traian, in zona Sud a municipiului Ramnicu Valcea. S-a intamplat in urma cu putin timp, iar din primele informatii ar fi vorba despre o coliziune fata - spate intre doua autoturisme (unul inmatriculat in Brasov si altul in Hunedoara). Cauza producerii evenimentului rutier este, evident, nepastrarea distantei regulamentare in mers. In urma impactului, doua ... citeste toata stirea