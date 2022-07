FOTO/VIDEO. ACCIDENT cu multe victime pe VALEA OLTULUI. Stalpi cazuti, loviti de un TIR si un tren

UPDATE: Printre victime se numara si un elev aflat in practica la IPJ Valcea.Un cumul de factori au contribuit la producerea unui accident rutier cumplit pe Valea Oltului, la Calimanesti. Din primele informatii, un tren de persoane a agatat un stalp care fusese lovit in prealabil de un TIR. In cadere, stalpul fiind cu fire de electricitate pe el, a angrenat alti doi stalpi. In momentul trecerii trenului, se efectuau cercetari pentru primul accident, astfel ca in zona se aflau mai multe ... citeste toata stirea