Accident rutier soldat cu trei victime la Bujoreni, in zona Gura Vaii, pe DN 7. S-a intamplat in urma cu putin timp, cauza fiind nepastrarea distantei regulamentare in trafic. Din primele informatii, soferul de 24 de ani al unui autoturism marca VW a incetinit pentru a efectua un viraj la stanga, spre Daesti, in momentul in care a fost lovit violent din spate de un TIR condus de un ... citeste toata stirea