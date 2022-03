FOTO-VIDEO. ACCIDENT CUMPLIT la CALIMANESTI. Un tanar si-a pierdut viata

UPDATE: Cauza probabila a producerii accidentului ar fi neadaptarea vitezei. Traficul rutier este deviat prin statiune. Soferul cisternei are 44 de ani si este din Ramnicu Valcea. Tanarul de 21 de ani care a decedat era din Calimanesti.Accident rutier cumplit pe raza localitatii Calimanesti, in zona Pausa, pe centura orasului. Potrivit ISU Valcea, un autocamion cisterna si un autoturism au intrat in coliziune frontala. Impactul a fost unul extrem de puternic, soferul ... citeste toata stirea