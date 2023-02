FOTO-VIDEO: ACCIDENT GRAV la RAURENI. Tanara lovita de o masina pe trecerea de pietoni...

O tanara in varsta de 24 de ani a fost ranita grav intr-un accident rutier ce a avut loc, in urma cu putin timp, pe DN 64, la Raureni, pe raza municipiului Ramnicu Valcea. Din primele informatii, femeia este angajata companiei Boromir si traversa strada pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost acrosata de un autoturism. Martorii spun ca soferul a oprit masina la o distanta de circa 30 de metri de locul impactului. Victima a fost transportata la spital, starea ei fiind, se pare, destul ... citeste toata stirea