FOTO-VIDEO. ACCIDENT GRAV langa Manastirea Stanisoara. Staretul Martinian, preluat de elicopterul SMURD (UPDATE)

UPDATE. Staretul Martinian al Manastirii Stanisoara a fost ranit grav in urma accidentului de pe drumul forestier. Acesta a fost preluat de elicopterul SMURD, care a decolat in jurul orei 19.14, dupa ce victima a fost stabilizata de echipajele medicale ajunse la fata locului. Staretul era pasager in autoturism, pe locul din fata, in stanga (Vezi foto jos).Staretul Manastirii Stanisoara si un calugar au fost raniti intr-un accident rutier grav ce a avut loc in aceasta seara la Calimanesti, pe ... citeste toata stirea