FOTO-VIDEO. ACCIDENT GRAV pe DN 7, in RAMNICU VALCEA. Sase victime in urma coliziunii dintre un microbuz si un TIR

Autoritatile din Valcea au fost in alerta noaptea trecuta, in jurul orei 01.09, in urma unui accident cumplit ce s-a petrecut pe DN 7 - Calea Bucuresti, pe varianta ocolitoare a municipiului Ramnicu Valcea, chiar langa o statie PECO. Este vorba despre o coliziune fata-spate intre o autoutilitara (5+1) si un TIR.Microbuzul avea 6 persoane la bord si mai multe bagaje, in timp ce camionul era incarcat cu legume. In urma impactului, cele 6 persoane din microbuz au fost ranite, ele fiind prinse ... citeste toata stirea