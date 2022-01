FOTO-VIDEO. ACCIDENT in RAMNICU VALCEA. Masina in care se aflau doi tineri a luat foc

Aproape de tragedie au fost doi tineri de 19 si 20 de ani in aceasta dimineata. Ei au fost implicati intr-un accident rutier grav, iar masina in care se aflau a luat foc. Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au intervenit de urgenta.Evenimentul rutier s-a petrecut pe DN 64, in municipiul Ramnicu Valcea, in zona Raureni. Din primele date, autoturismul a parasit carosabilul, s-a izbit de o conducta de alimentare cu gaz metan, dupa care a luat foc.In urma impactului, cei doi tineri au fost ... citeste toata stirea