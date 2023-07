Un barbat in varsta de 57 de ani, din Galicea, a fost gasit in stare de inconstienta intr-o masina rasturnata pe strada Strandului (DN 67 A), din municipiul Ramnicu Valcea. Accidentul rutier a avut loc in aceasta dimineata de sambata, 15 iulie 2023, victima fiind stabilizata la fata locului si transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean ValceaSoferul era singur in masina, iar in urma evenimentului rutier a ramas prins intre fiarele masinii, fiind necesara interventia ... citeste toata stirea