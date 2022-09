FOTO/VIDEO. ACCIDENT MORTAL la GALICEA. Un barbat a murit, iar un copil de 3 ani e in stare grava

UPDATE. Copilul ranit va fi transferat cu un elicopter SMURD la un spital din Bucuresti. El se afla in masina cu bunicii lui si nu cu parintii asa cum erau informatiile la prima ora a diminetii.Un copil de 3 ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost scos dintre fiarele contorsionate ale unui autoturism implicat intr-un accident rutier. Din pacate bunicul sau a decedat in urma impactului. In masina se mai afla bunica copilului, ea fiind ranita usor.Accidentul de circulatie a avut loc ... citeste toata stirea