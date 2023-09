UPDATE: Soferul are 49 de ani si este din Brezoi. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Copilul ranit a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Valcea.Mergea la Costesti, pentru a participa la celebrul targ de Sf. Maria, in momentul in care a pierdut controlul volanului, probabil pe fondul vitezei, si s-a rasturnat cu autoutilitara in afara ... citeste toata stirea