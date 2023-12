Accident spectaculos la Brezoi, pe DN 7 - Valea Oltului, in zona Calinesti. Un autoturism in care se aflau patru pasageri a cazut intr-o rapa, toate persoanele refuzand ulterior transportul la spital.Potrivit IPJ Valcea, "din cercetarile efectuate, s-a stabilit ca, un barbat de 70 de ani, din municipiul Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 7, in localitatea Calinesti, la km 214 + 500 m, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, ar fi pierdut ... citeste toata stirea