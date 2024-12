FOTO/VIDEO. Adulti si copii, blocati in zapada in apropiere de Varful Cozia. IMAGINI de la operatiunea de salvare

Jandarmii montani valceni au intervenit pentru a ajuta mai multe persoane blocate in zapada pe traseul catre varful Cozia. S-a intamplat duminica, 15 decembrie 2024, in jurul orei 12.00, cand jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Calimanesti, aflati in misiune de patrulare pe traseul care urca spre varful Cozia, au descoperit doua autoturisme blocate in zapada."In primul autoturism se aflau doi adulti si doi copii, iar in cel de-al doilea doi adulti. Persoanele erau blocate ... citește toată știrea