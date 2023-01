FOTO/VIDEO. Alunecare de teren la Berbesti. Doua gospodarii sunt in pericol

O alunecare de teren s-a reactivat in urma ploilor abundente, iar doua gospodarii se afla in pericol. Totul se petrece in orasul Berbesti, sat Valea Mare, acolo unde sunt frecvente astfel de calamitati. Potrivit Prefecturii Valcea, in zona s-a produs o eroziune a paraului Taraia. Deocamdata nu s-a dispus evacuarea persoanelor din cele doua gospodarii, insa autoritatile sunt in alerta.La fata locului, s-a deplasat o comisie mixta formata din prefectul judetului Valcea, Mihai Oprea, inspectorul ... citeste toata stirea