Foto/Video: ANIMALE UCISE de o ursoaica insotita de trei pui. Cate kilograme are fiara padurii

In ultimele zile, ursii au fost observati in mai multe localitati din judetul Valcea. In perioada 19-21 mai 2024, Dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea a primit zece apeluri prin intermediul SNUAU 112 in care era semnalata prezenta unor ursi in urmatoarele localitati: Ramnicu Valcea (cartierul Goranu), Budesti, Berislavesti, Perisani si Horezu.Jandarmii valceni au intervenit in trei cazuri pentru alungarea ursilor, iar in celelalte situatii, unde ursii nu mai erau prezenti