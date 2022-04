FOTO-VIDEO: Batran din Prundeni, gasit carbonizat in propria locuinta

Tragedie in aceasta dimineata, in comuna Prundeni, sat Zavideni. Un batran a fost gasit carbonizat in propria locuinta cuprinsa de flacari.Incendiul a fost anuntat in jurul orei 5.30, iar la fata locului au mers urgent pompierii militari din cadrul ISU Valcea. Acestia au constatat la fata locului ca locuinta arde generalizat, insa au facut tot posibilul pentru a crea un culoar si a ajunge la batranul ce se afla in casa, imobilizat la pat. Din pacate, el a fost gasit carbonizat."Din spusele ... citeste toata stirea