FOTO/VIDEO. Conducta de gaz avariata in urma unui accident, in Ramnic. Oameni evacuati din gospodarii

In urma unui accident rutier, o conducta de alimentare cu gaz metan a fost avariata, iar pompierii de la ISU Valcea au decis sa evacueze doua gospodarii din zona. Asta pentru ca exista riscul unei explozii puternice. Incidentul s-a petrecut azi, in jurul orei 13.40, in municipiul Ramnicu Valcea, pe strada Stirbei Voda. Potrivit primelor informatii, soferul camionului a parasit partea carosabila, intrand in conducta."In urma producerii coliziunii, au rezultat emanatii de gaz metan, existand ... citeste toata stirea