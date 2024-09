Foto/Video. DILEMA in Bujoreni: un singur urs vine, repetat, in cautare de mancare... sau sunt mai multi ursi!?

In seara de marti, 24 septembrie 2024, in jurul orei 18.00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea au fost alertati prin intermediul Sistemului Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 de catre un conducator auto care se deplasa pe Drumul National 7. Soferul a anuntat prezenta unui urs in satul Gura Vaii din comuna Bujoreni, in apropierea unor societati comerciale si locuinte."Apelantul a fost sfatuit sa nu se apropie de animal si sa evite orice actiune care ar putea sa-i ... citește toată știrea