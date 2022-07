FOTO-VIDEO. Furtuna a facut ravagii in Ramnicu Valcea

Un nou Cod de vreme rea (cod rosu), iar de data aceasta municipiul Ramnicu Valcea a fost devastat de vijelie. Pompierii de la ISU Valcea fac cu greu fata interventiilor si asta pentru ca sunt extrem de multe probleme in toate cartierele orasului. In randurile de mai jos, vom sintetiza principalele interventii din municipiu, urmand sa revenim pe parcurs si cu alte informatii. Asadar, iata ce a provocat furtuna in Ramnic:Copaci cazuti pe Calea lui Traian ( mall si nord - DOINAMED) - fara ... citeste toata stirea