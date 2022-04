FOTO-VIDEO. Incendiu de amploare la mansarda unui bloc din Ostroveni

UPDATE 2: In acest moment se actioneaza atat pe interiorul blocului, scara F, cat si pe exteriorul blocului cu doua autoplatforme de lucru la inaltime care sunt alimentate in sistem naveta de la sursa de apa existenta in apropiere.In sprijin, au fost solicitate echipaje de lucru si de la judetele invecinate.UPDATE: Flacarile se manifesta la nivelul mai multor apartamente de la mansarda. La fata locului se actioneaza cu 6 autospeciale de ... citeste toata stirea