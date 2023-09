Un incendiu a izbucnit in orasul Balcesti, la un depozit de gunoi de ferma aflat in administrarea unei societati comerciale cu profil de crestere a pasarilor. Pompierii din cadrul ISU Valcea au intervenit in prima faza, insa ulterior a fost necesara suplimentarea efectivelor, iar administratorului depozitului i-a fost solicitata sprijinirea interventiei cu mai multe utilaje (cisterne cu apa si buldoexcavatoare) pentru dislocarea gunoiului si crearea unor perdele de apa pentru stingerea ... citeste toata stirea