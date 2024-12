Foto/Video. L-AU LUAT! El este soferul care a fugit de la locul producerii accidentului. POLIEsISTII l-au prins in cele din urma

La data de 15 decembrie 2024, politistii din cadrul Serviciului Rutier Valcea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 40 de ani. Acesta este banuit de savarsirea a doua infractiuni.Astfel, la data de 15 decembrie 2024, in jurul orei 13.46, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orasului Babeni, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, ar fi acrosat un ... citește toată știrea