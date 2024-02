FOTO/VIDEO: MINI-CENTURA OCOLITOARE a Ramnicului intra in modernizare

In data de 19 februarie 2024, presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a semnat contractul de proiectare si de executie a lucrarilor de modernizare a Drumului Judetean 703 L. Aceasta cale rutiera reprezinta varianta optima de ocolire a Drumului National 7, pe portiunea Calimanesti - Ramnicu Valcea. Drumul, in lungime de aproximativ 12 kilometri, porneste din orasul Calimanesti (Jiblea Veche - DJ 703G) si se continua pe teritoriul comunei Daesti, pana in satul Fedelesoiu ... citește toată știrea